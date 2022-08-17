Таллин, , 21:11 — REGNUM Министр охраны среды и регионального развития Латвии Артурс Томс Плешс потребовал от властей второго по населению и значению города страны Даугавпилса демонтировать два советских памятника на его территории. Об этом сообщил латвийский портал bb.lv.

Министр назвал «саботажем» позицию местных властей в отношении советских военных памятников: «Действия Даугавпилсской думы все больше выглядят как саботаж установленной законом обязанности по демонтажу объектов, прославляющих оккупационную власть, и как защита «героев» оккупации, что в нынешних геополитических условиях является особенно тревожной ситуацией».

В правительстве Латвии заявили, что ожидают в период до 20 августа городские власти представят министерству план действий по сносу советских военных объектов. Плешс добавил, что «министерство без колебаний примет меры для обеспечения выполнения установленных законом норм».

Ранее мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил, что самоуправление обратилось в Конституционный суд Латвии, чтобы оспорить соответствие Закона «О запрете экспонирования и демонтаже прославляющих советский и нацистский режимы объектов на территории Латвийской Республики» Основному закону (Конституции) страны.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Эстонии 16 августа 2022 года принудительно ликвидировали военные памятники советского периода Нарвы и северо-восточного региона страны.

Местные власти и жители Нарвы выступали категорически против демонтажа. Возле памятника танка Т-34 дежурили местные активисты, проходил сбор подписей в защиту монумента. Нарва — самый русский город Эстонии, русскоязычные составляют более 90% его населения.

Большинство населения Даугавпилса — русскоязычное.