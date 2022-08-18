Минск, , 00:00 — REGNUM Белорусскому блогеру-русофобу Эдуарду Пальчису ужесточили наказание: из колонии, где он отбывал 13-летний срок, его отправили в могилевскую тюрьму № 4. Об этом в социальной сети сообщила его жена Виктория.

Эдуард Пальчис Spring96.org

Пальчис долгое время был известен под псевдонимом Джон Сильвер, под которым он вëл сайт 1863x.com, где призывал белорусский КГБ к убийствам граждан России, которые, по его мнению, не испытывали достаточного почтения к «белорусскому суверенитету».

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре прошлого года Эдуард Пальчис был приговорëн судом к 13 годам колонии усиленного режима. Его признали виновным по четырем статьям УК Белоруссии: за разжигание розни, организацию массовых беспорядков, грубое нарушение общественного порядка и призывы к санкциям.