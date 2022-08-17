Нью-Йорк, США, 17 августа 2022, 22:13 — REGNUM В Нью-Йорке зафиксировано два случая заболевания лихорадкой Западного Нила, а также выявлено рекордное количество комаров, являющихся переносчиками вируса, сообщает 17 августа The Hill со ссылкой на департамент здравоохранения города.
Во всех пяти округах города было обнаружено 1068 комаров, зараженных данным вирусом, что является самым крупным показателем, когда-либо зарегистрированным сотрудниками городского здравоохранения.
Напомним, что в 2021 году в США было выявлено в общей сложности 54 случая заболевания лихорадкой Западного Нила и четыре случая смерти от вируса.
Ранее стало известно, что в Италии с начала лета лихорадкой Западного Нила заразились 144 человека, десять человек скончались от заболевания.
Читайте ранее в этом сюжете: Десять жителей Италии стали жертвами лихорадки Западного Нила