Нью-Йорк, США, , 22:13 — REGNUM В Нью-Йорке зафиксировано два случая заболевания лихорадкой Западного Нила, а также выявлено рекордное количество комаров, являющихся переносчиками вируса, сообщает 17 августа The Hill со ссылкой на департамент здравоохранения города.

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Во всех пяти округах города было обнаружено 1068 комаров, зараженных данным вирусом, что является самым крупным показателем, когда-либо зарегистрированным сотрудниками городского здравоохранения.

Напомним, что в 2021 году в США было выявлено в общей сложности 54 случая заболевания лихорадкой Западного Нила и четыре случая смерти от вируса.

Ранее стало известно, что в Италии с начала лета лихорадкой Западного Нила заразились 144 человека, десять человек скончались от заболевания.

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