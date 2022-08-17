Москва, 17 августа, 2022, 21:00 — ИА Регнум. Число граждан ДНР и ЛНР, прибывших в Россию во II квартале этого года, достигло 507 тысяч, со ссылкой на данные Пограничной службы ФСБ передаёт 17 августа РБК.

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт временного размещения беженцев Донбасса в Ростовской области

Так, из ДНР в Россию прибыли 214 тысяч человек, из ЛНР — 293 тысяч. Из России во II квартале в ДНР и ЛНР совершено 412 тысяч поездок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 16 августа в Россию прибыли примерно 21 тысяч мирных жителей ДНР, ЛНР и Украины.