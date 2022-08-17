Вашингтон, , 22:07 — REGNUM В США за последние месяцы зафиксирован всплеск контрабанды оружия в страны Карибского бассейна, а так же на Гаити, в связи с чем правительство страны обещает активизировать усилия по борьбе с незаконной торговлей, подпитывающей бандитизм, сообщает 17 августа Reuters.

Оружие США

Ранее на Гаити произошли несколько кровавых происшествий, включая перестрелки в центре Порт-о-Пренса. Багамы и Ямайка также сообщили о росте числа убийств и распространении огнестрельного оружия.

«Мы наблюдаем серьезный рост незаконных продаж оружия», — рассказал глава отдела расследований национальной безопасности в Майами Энтони Солсбери.

«Мы наращиваем наши усилия, чтобы остановить поток незаконного оружия на Гаити и в страны Карибского бассейна», — добавил он.

Напомним, что для легального экспорта оружия из США требуются лицензии от американских властей. При этом на Гаити до сих пор действует эмбарго на поставки оружия, принятое еще в 1990-х годах, некоторые исключения существуют только для гаитянских сил безопасности.