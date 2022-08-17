Челябинск, , 20:52 — REGNUM В Челябинской области 1 сентября будут открыты несколько новых школ. Об этом написал губернатор Алексей Текслер в своём телеграм-канале.

В школе Иван Шилов © ИА REGNUM

Они построены в Кунашаке, Верхнеуральске и Миассе. В последнем вместе со школой будет и детсад на 180 детей.

Также новые образовательные учреждения появились в посёлке Тугайкуль (Копейск), в микрорайоне «Привилегия» посёлка Западный на территории Сосновского района и в Пласте, где введён в эксплуатацию новый корпус школы №2.

«На особом контроле держу завершение работ по школе и детскому саду села Айлино Саткинского района», — добавил чиновник. И отметил, что раньше таких темпов по новым школам в области никогда не было.