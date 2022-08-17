Йошкар-Ола, , 20:50 — REGNUM Годовая инфляция в Марий эл по итогам июля 2022 года составила 16,65%, в то время как июньская инфляция составила 17,28%. За месяц темп инфляции замедлился на 0,63% по сравнению с июнем этого же года, говорится в информационно-аналитических материалах Банка России.

Инфляция

В течение года продовольственные товары в регионе подорожали на 18,98%, плодоовощная продукция — на 11,2%, рост цен на непродовольственные товары составил 18,32% от уровня июля прошлого года, услуги подорожали на 10,2%.

В течение месяца наблюдается дефляция по всем наблюдаемым группам товаров, кроме услуг, в этой категории рост цен по сравнению с июнем составил 1,21%. Услуги ЖКХ подорожали на 0,07% — до 4,43% за год, также на 0,7% подорожали транспортные услуги — до 5,73% в годовом выражении. По данным регулятора, основное влияние на инфляцию в сфере услуг оказали рост издержек и снижение доступности зарубежных направлений туризма.

Отметим, инфляция в Марий Эл по итогам июля выше средних показателей и в Приволжском федеральном округе, и в России.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле годовая инфляция в Приволжском федеральном округе замедлилась до 15,54% после 16,49% месяцем ранее. При этом в России инфляция в июле снизилась до 15,1%. Замедлению инфляции способствовали ослабление потребительского спроса после мартовского всплеска, расширение предложения некоторых товаров, а также ранее произошедшее укрепление рубля, как и в России в целом.

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