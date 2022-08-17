17 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили право на льготное кредитование, которое получил малый и средний бизнес в России.

Елизавета Коробова, , 21:26 — REGNUM Решение премьер-министра России Михаила Мишустина подписать постановление о запуске программы льготного кредитования для малых и средних предприятий стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 17 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Экономика Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Теперь малые и средние предприятия получили право воспользоваться льготными программами кредитования на перестройку и развитие производства при действующей ставке Банка России под 4,5% и 3% годовых соответственно. Такие возможности позволят бизнесменам намного проще начать собственное дело, взяв в кредит, к примеру, оборудование или приведя своё рабочее помещение в порядок.

Причём правительство намекнуло предпринимателям, что ставит приоритет перед теми, кто решил окунуться в сферу переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничного бизнеса. Судя по всему, именно эти области в российской экономике оказались обескровлены из-за санкционного давления Запада.

«Предприниматели давно этого ждали. Правильное решение!» — написал Евгений К.

Многие пользователи были рады узнать, что государство наконец-то обратило внимание на предпринимателей среднего и малого звена, которые ещё со времён начала пандемии не успели прийти в себя.

Михаил Мишустин Government.ru

«Отличные вести для бизнеса! Лично по моему мнению, наш малый бизнес давно уже несправедливо страдает. Такая помощь от государства будет кстати», — указывает Харитон К.

«Ну и кто ещё будет говорить о том, что наша страна не поддерживает малый и средний бизнес? Пошло дело!» — отметила Милена П.

Некоторые комментаторы отмечают, что такие льготы требовались уже давно. Поэтому хорошо, что до предпринимателей всё-таки дошла очередь на получение помощи от правительства.

«Блин! Неужели только сейчас дошло, что бизнесу нужно помогать? А то только крупные предприниматели пользовались льготами от государства. Наконец-то!» — радуется Евгений Ц.

Часть людей полагает, что подпитка, которую руководство России даёт малому и среднему предпринимательству, в будущем принесёт очень много полезных плодов как обществу, так и всей государственной машине.

«Очень хорошая поддержка! Уверен, что желающих взять льготный кредит будет намного больше. Это поможет развитию», — считает Вильгельм Р.

«Надеюсь, правительство проконтролирует банки выдать эти кредиты! А то банкиры саботируют все разумные решения. Даже социальные выплаты многие получить не могут, хотя закон обязывает соответствующие конторы выдавать людям полагающиеся им деньги», — напомнил Евгений К.

Нашлись и те, кто указывает, куда российскому правительству также следовало бы обратить своё внимание.

«Цены на любой продукт и услугу стартуют с цен на энергоносители и коммунальные платежи, которые поднимаются значительно уже который год. Тормозните коммунальщиков и тогда всем будет в России легче, включая средний и малый бизнес!» — просит Push U.

Тарифы ЖКХ

«Главное, чтобы опять коронавирусные запреты не вводили, иначе среднему и малому бизнесу уже никакие льготы не помогут. Без клиентов всё равно закроются», — предупреждает Марат Н.

Напомним, 17 августа в официальном Telegram-канале правительства России была опубликована информация, согласно которой премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске программы льготного кредитования для малых и средних предприятий.