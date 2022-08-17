Вашингтон, , 20:59 — REGNUM Член Палаты представителей Конгресса США Адам Кинзингер заявил, что некоторые американцы искренне приравнивают экс-президента Дональда Трампа к Иисусу Христу, сообщает 17 августа The Hill.

Трамп (С) ИА REGNUM

Являющийся одним из самых ярых критиков Трампа в рядах Республиканской партии, Кинзингер в 2021 году призвал отстранить бывшего президента от должности из-за беспорядков в Капитолии 6 января. После этого 11 членов семьи конгрессмена направили ему письму, заявив, что он «разочаровал их и Бога».

Родственники заявили, что когда-то гордились достижениями Адама, однако он пошел против своих «христианских принципов» и присоединился к «армии дьявола», под которой они подразумевают демократов и «фейковые СМИ».

«Для них, если вы вдруг выступаете против этого удивительного человека, Дональда Трампа, который, вообще-то, весьма несовершенен, то значит вы выступаете против Иисуса, против их христианских ценностей», — объяснил политик в интервью на канале MSNBC.

Отметим, что ранее Кинзингер согласился участвовать в работе специального комитета Палаты представителей по расследованию нападения на Капитолий, после чего от него отвернулось большинство членов партии.