Москва, , 20:33 — REGNUM Проблемы со скафандром вынудили космонавта Олега Артемьева вернуться из открытого космоса на борт МКС раньше времени, сообщили 17 августа в Роскосмосе.

Олег Артемьев на МКС

Проблемы возникли из-за разрядки аккумулятора скафандра. Во время пребывания Артемьева в открытом космосе ему сообщили из Центра управления полётами, что «срочно надо возвращаться».

Оказалось, что может пропасть связь, если «аккумулятор совсем сядет». Сейчас космонавт чувствует себя хорошо, его здоровью ничего не угрожает.

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