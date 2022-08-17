Москва, 17 августа, 2022, 20:33 — ИА Регнум. Проблемы со скафандром вынудили космонавта Олега Артемьева вернуться из открытого космоса на борт МКС раньше времени, сообщили 17 августа в Роскосмосе.

Олег Артемьев на МКС

Проблемы возникли из-за разрядки аккумулятора скафандра. Во время пребывания Артемьева в открытом космосе ему сообщили из Центра управления полётами, что «срочно надо возвращаться».

Оказалось, что может пропасть связь, если «аккумулятор совсем сядет». Сейчас космонавт чувствует себя хорошо, его здоровью ничего не угрожает.