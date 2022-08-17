Пенза, , 20:46 — REGNUM На окраине Пензы 17 августа сгорел частный дом с дворовыми постройками. При пожаре погибла 70-летняя женщина, сообщает ГУ МЧС России по Пензенской области.

Пожар в Пензе 58. mchs. gov.ru

О пожаре на улице Соловьиная в поселке Победа стало известно в 12:49 (мск). Горел частный деревянный дом. К ликвидации пожара привлекали 26 человек и 8 единиц спецтехники.

«Сгорел частный жилой дом и надворные постройки на площади 450 кв. метров. Погибла женщина 1952 года рождения», — цитирует «ПензаИнформ» пресс-службу ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, к ответственности за пожар, произошедший на одном из полей в Пензенской области в начале августа, привлекут местного жителя. Из-за неосторожного обращения с огнем уничтожены посевы яровой пшеницы. Сумма ущерба, по предварительным данным, составляет 250 тыс. рублей.

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