Москва, 17 августа, 2022, 21:25 — ИА Регнум. Бывший участник КВН Сурен Акопов оставил в московском такси миллион рублей и мобильный телефон. Об этом сообщил телеграм-канал Mash 17 августа.

Дарья Драй ИА REGNUM Такси

По данным источника, экс-участник КВН вызвал такси до дома после посещения одного из стриптиз-клубов Москвы. Вскоре после окончания поездки мужчина обнаружил, что оставил в салоне сумку с миллионом рублей и дорогостоящим гаджетом. Отмечается, что водитель сразу же скрылся с места происшествия, а Акопов, в свою очередь, написал на него заявление, оценив стоимость ущерба в 1 млн 270 тыс. руб.

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