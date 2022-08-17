Первоуральск, Свердловская область, 17 августа 2022, 20:25 — REGNUM В Первоуральске Свердловской области капитально отремонтируют здание противотуберкулёзного диспансера. Об этом говорится 17 августа в телеграм-канале губернатора Евгения Куйвашева.
Здание пустовало четыре года. В нём предстоит провести капремонт канализации, системы очистки сточных вод и т.д. Также объект оснастят новым медоборудованием.
Первый этап капремонта чиновники надеются завершить к декабрю.
Как сообщало ИА REGNUM, власти намерены строить жильё для медиков. Тем самым они хотят привлечь их в территории.
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