Первоуральск, Свердловская область, , 20:25 — REGNUM В Первоуральске Свердловской области капитально отремонтируют здание противотуберкулёзного диспансера. Об этом говорится 17 августа в телеграм-канале губернатора Евгения Куйвашева.

Туберкулёз лёгких на флюорограмме органов грудной клетки James Heilman, MD

Здание пустовало четыре года. В нём предстоит провести капремонт канализации, системы очистки сточных вод и т.д. Также объект оснастят новым медоборудованием.

Первый этап капремонта чиновники надеются завершить к декабрю.

Как сообщало ИА REGNUM, власти намерены строить жильё для медиков. Тем самым они хотят привлечь их в территории.

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