В Свердловской области отремонтируют здание тубдиспансера
Первоуральск, Свердловская область, 17 августа, 2022, 20:25 — ИА Регнум. В Первоуральске Свердловской области капитально отремонтируют здание противотуберкулёзного диспансера. Об этом говорится 17 августа в телеграм-канале губернатора Евгения Куйвашева.
James Heilman, MD
Туберкулёз лёгких на флюорограмме органов грудной клетки
Здание пустовало четыре года. В нём предстоит провести капремонт канализации, системы очистки сточных вод и т.д. Также объект оснастят новым медоборудованием.
Первый этап капремонта чиновники надеются завершить к декабрю.
Как сообщало ИА REGNUM, власти намерены строить жильё для медиков. Тем самым они хотят привлечь их в территории.