Нур-Султан, , 23:56 — REGNUM Опыт происходящих в мире вооружённых конфликтов и не прекращающаяся череда скандалов в казахстанских вооружённых силах демонстрируют тот факт, что армия Казахстана давно нуждается в масштабной реформе. Об этом 16 августа написал казахский политолог Талгат Калиев в своём телеграм-канале.

Миротворцы из Казахстана Gov.kz

Директор Института прикладных этнополитических исследований напомнил старую, но по-прежнему актуальную поговорку, гласящую, что «армия всегда готова к предыдущей войне».

«Следуя этому правилу, логично бы предположить, что казахстанская армия готова к стандартам Второй мировой, в которой достаточно массово участвовали наши солдаты. Но и тогда они воевали в составе советской армии, в то время как за редким исключением казахстанские военнослужащие не обладают боевым опытом», — напомнил он.

Эксперт выразил сомнения по поводу того, что армия Казахстана готова к какому-либо вооружённому конфликту — это наглядно продемонстрировали произошедшие в январе 2022 года трагические события, в ходе которых казахские силовики «показали себя не с лучшей стороны».

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Талгат Калиев считает, что термин «военная операция» стал весьма популярен благодаря президенту России Владимиру Путину.

«Азербайджан решил апробировать его на Карабахе, Израиль в Секторе Газа, Сербия в последний момент отказалась проводить военную операцию в Косово, Турция, по всей вероятности, в ближайшее время начнет ее в Сирии, а Китай инициировал самые масштабные за последние годы учения вокруг Тайваня», — перечислил он.

Также казахский политолог акцентировал внимание на рассуждениях «о восстановлении границ Российской Федерации», недавно опубликованных в соцсети «ВКонтакте» якобы от лица зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, а затем удалённых.

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Эксперт отметил, что на этом фоне скандалы вокруг казахстанской армии «выглядят особенно безответственно».

« За всем этим наблюдает не только отечественная публика, но и зарубежная, включая тех, кому по долгу службы положено охотиться за секретными сведениями о состоянии казахстанской армии. Здесь же иностранным шпионам достаточно просто мониторить социальные сети ». Талгат Калиев

ИА REGNUM напоминает, что Ассоциация предприятий оборонно-промышленного комплекса Казахстана обвинила министра обороны республики Руслана Жаксылыкова в лоббировании интересов иностранных компаний-производителей оружия. Также в организации опровергли заявление военного ведомства о закупке 168 «Арланов» — бронированных колесных машин казахстанского производства.