Вашингтон, , 20:40 — REGNUM Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США «не оправдал надежд» и займется модернизацией своей работы, сообщает 17 августа The Hill со ссылкой на заявление директора центра Рошель Валенски.

Вакцинация. США Cdc.gov

Соответствующее заявление Валенски сделала после того, как внешняя проверка, начатая еще в апреле, выявила недостатки в работе CDC во время пандемии коронавируса.

Напомним, что в начале пандемии коронавируса медрегулятор США попал под шквал критики. Среди прочего многие осуждали центр за медленное реагирование на распространение COVID-19.

После проверки Валенски признала объективность критики и объявила, что центр предпримет ряд шагов, направленных на модернизацию и подготовку к более своевременному реагированию в случае новой пандемии.

Среди прочего CDC планирует созвать совет для проведения реформ и обратиться за рекомендациями к экс-заместителю министра здравоохранения США Мэри Уэйкфилд.