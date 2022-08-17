Вашингтон, 17 августа 2022, 20:40 — REGNUM Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США «не оправдал надежд» и займется модернизацией своей работы, сообщает 17 августа The Hill со ссылкой на заявление директора центра Рошель Валенски.
Соответствующее заявление Валенски сделала после того, как внешняя проверка, начатая еще в апреле, выявила недостатки в работе CDC во время пандемии коронавируса.
Напомним, что в начале пандемии коронавируса медрегулятор США попал под шквал критики. Среди прочего многие осуждали центр за медленное реагирование на распространение COVID-19.
После проверки Валенски признала объективность критики и объявила, что центр предпримет ряд шагов, направленных на модернизацию и подготовку к более своевременному реагированию в случае новой пандемии.
Среди прочего CDC планирует созвать совет для проведения реформ и обратиться за рекомендациями к экс-заместителю министра здравоохранения США Мэри Уэйкфилд.