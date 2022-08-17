17 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 21:03 — REGNUM Сообщение центра общественных связей Федеральной службы безопасности Российской Федерации о том, что в Джанкое и Ялте Республики Крым была пресечена деятельность ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 17 августа в социальной сети «ВКонтакте».

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

Силовики отметили, что террористическая ячейка была законспирирована и состояла из шести боевиков, имеющих российское гражданство. По имеющейся у правоохранителей информации, координация этих террористов осуществлялась с территории Украины. На данный момент известно, что члены ячейки занимались вербовкой в свои ряды среди жителей Крыма. Во время задержания у боевиков были изъяты: пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации. Всё это ляжет в материалы соответствующего уголовного дела.

Стоит отметить, что задержание случилось буквально спустя сутки после прогремевших взрывов на территории военного склада в Джанкойском районе, а также на трансформаторной станции. Случившееся было быстро квалифицировано Министерством обороны РФ как диверсия, а российские спецслужбы начали поиск причастных к этому лиц.

«Молодцы, товарищи из ФСБ! Спасибо вам за вашу нелёгкую службу!» — обращается Александр К.

Некоторые комментаторы уверены, что в Крыму живёт огромное число патриотов России, но есть очень маленькая доля тех, кто, видимо, не может не причинять зло окружающим.

«Отличная работа, молодцы! Крым вообще зачищать нужно капитально, уж больно там много ещё осталось недобитков от периода «незалежности», — уверен Олег Б.

Часть людей уверена, что сотрудники ФСБ нашли террористическую ячейку не с ровного места, потому что без долгой и изнурительной работы такие законспирированные организации не выявить.

«Видимо, начали серьёзно перетряхивать известные уже контакты. По любому украинские диверсанты — это местные террористические ячейки, которые активизируются, как только поступает соответствующая команда из Киева», — считает Николай К.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что возникла острая необходимость ужесточения законодательства по отношению к террористам, а также в сторону семей таких преступников.

«Закон нужно менять в отношении террористов. Надо, чтобы понимали, что их уничтожат, и семья их тоже пострадает. Чушь, что родственники не в курсе, чем занимается их близкий человек. Преступной деятельностью занимается и не один день, а родственники, как правило, при деле, но это уже не так просто доказать. Лишить всех близких этой нелюди жилья, пенсий, пособий и т.д. Пускай террористы задумаются над тем, что будет ждать его близких», — предлагает Ира Ч.

Нашлись и те, кто отмечают, что российские правоохранители работают на благо народа, отчего порой приходится работать очень аккуратно, но в стратегической перспективе это позволит нашему государству не скатиться в тоталитарный режим, как это случилось с Украиной.

«Чем Россия лучше той же Украины? Верховенством закона. Вместо того чтобы устраивать тотальный шмон, проводить задержания кого попало и вменять невиновным то, чего они не делали, чтобы потом себе пару звёздочек на погоны заработать, наши силовики проводят героический труд. Они собирают обвинительную базу, чтобы суд мог вынести справедливое решение и затем, рискуя своей жизнью, проводят задержание опасных преступников. Я благодарен сотрудникам ФСБ за их труд. Жители Крыма, я уверен, тоже скажут им всем спасибо», — написал Артур С.

Напомним, 17 августа центр общественных связей Федеральной службы безопасности Российской Федерации сообщил о том, что в Джанкое и Ялте Республики Крым была пресечена деятельность ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).