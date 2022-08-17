* «Талибан" — запрещённая в России организация

Москва, , 23:53 — REGNUM Сотрудничество «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с Москвой вряд ли имеет серьёзные перспективы, поскольку лидеры этой группировки рассматривают Россию только в качестве попутчика, а не реального союзника. Об этом заявил политолог Андрей Серенко, передаёт телеграм-канал «Ибрагимов».

Афганистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам эксперта, талибам (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ) нужны от России только официальное политическое признание и финансовая поддержка.

«Однако, вряд ли они готовы заплатить за это искренним стратегическим партнёрством. Думаю, в Москве это понимают: нынешний режим в Кабуле появился как проект США и Пакистана, он зависим от этих стран и поэтому не стоит надеяться на смену им стратегических приоритетов», — считает он.

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Руководитель Центра изучения афганской политики отметил, что зависимость «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) от США продолжает усиливаться.

«В Кабуле и Исламабаде прекрасно понимают, что без согласия Белого дома рассчитывать на волну международного признания и на формирование внешнего клуба доноров не приходится», — пояснил он.

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Говоря об отношениях новых властей Афганистана с Ираном, политолог выразил мнение, что они имеют сугубо прагматичный характер — талибы (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ) надеются, что официальный Тегеран не будет вмешиваться в их внутренние дела.

«Взамен талибский режим (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готов удовлетворить пожелания иранской стороны в части урегулирования противоречий в сфере управления приграничными водными ресурсами. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также надеется, что Тегеран не станет принимать участие в поддержке вероятного проекта антиталибского сопротивления «Северный альянс 2.0», — отметил эксперт.

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