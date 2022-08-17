Екатеринбург, , 20:08 — REGNUM В Свердловской области для медицинских работников будут строить жильё. Это пообещал губернатор Евгений Куйвашев в своём телеграм-канале.

Жильё Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам чиновника, ключевой проблемой в сфере здравоохранения является отсутствие врачей. Из-за этого жители, например, Полевского вынуждены ездить в Первоуральск, чтобы сделать УЗИ.

Сейчас чиновники будут искать способы привлечения медиков в территории. «Будем строить дома для врачей: в городах — многоквартирные, в селе может быть небольшой дом», — говорится в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Свердловской области часто жалуются на некомпетентность, равнодушие и бездействие врачей. Из-за не вовремя оказанной медицинской помощи в марте погибли ив-за жителя Верхней Туры. В одном случае следователи завели уголовное дело, а в другом минздрав региона выявил нарушения в больнице.