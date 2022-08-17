Вашингтон, , 21:22 — REGNUM Известный американский рэпер Offset (Киари Кендрелл Сифус) сделал анонс песни, спродюсированной исполнителем Baby Keem (Хайким Джамаал Картер-младший). Об этом 17 августа сообщил портал Hypebeast.

Рэпер Offset Кадр из интервью на телевидении

По словам музыканта, будущая работа получит название «54 321», а её релиз запланирован на 19 августа 2022 года. В то же время Offset не уточнил, появится ли Baby Keem в песне в качестве исполнителя.

Напомним, в 2022 году Offset планирует выпустить свой новый альбом. Предстоящая пластинка станет вторым полноформатным релизом в карьере рэпера.

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