Вашингтон, 17 августа, 2022, 21:22 — ИА Регнум. Известный американский рэпер Offset (Киари Кендрелл Сифус) сделал анонс песни, спродюсированной исполнителем Baby Keem (Хайким Джамаал Картер-младший). Об этом 17 августа сообщил портал Hypebeast.

Кадр из интервью на телевидении Рэпер Offset

По словам музыканта, будущая работа получит название «54 321», а её релиз запланирован на 19 августа 2022 года. В то же время Offset не уточнил, появится ли Baby Keem в песне в качестве исполнителя.

Напомним, в 2022 году Offset планирует выпустить свой новый альбом. Предстоящая пластинка станет вторым полноформатным релизом в карьере рэпера.