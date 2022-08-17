Москва, 17 августа, 2022, 20:06 — ИА Регнум. Курс рубля продолжил расти по отношению к доллару и евро на торгах в среду, 17 августа. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 60,75 рубля, что на 15 копейки ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

В свою очередь курс евро за день опустился на 45 копеек и к закрытию составил 61,67 рубля.