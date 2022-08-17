Техас, США, 17 августа, 2022, 20:18 — ИА Регнум. В американском штате Техас 17 августа будет казнен мужчина, признанный виновным в убийстве агента по недвижимости более 16 лет назад, сообщает Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Смертная казнь

41-летний Косула Чантхакуммана был признан виновным в убийстве 40-летней Сары Уокер, которая в 2006 году была найдена с тридцатью ножевыми ранениями в доме, предназначенном для аренды. У погибшей осталось двое детей.

Прокуратура утверждала, что после убийства Уокер мужчина также украл часы Rolex и серебряное кольцо, которые так и не были найдены.

Проведенный анализ ДНК установил, что Чантакумман оставил свою кровь в различных местах на месте преступления, в том числе под ногтями убитой.

Сам осуждённый заявлял, что лишь однажды заходил в дом, где произошёл инцидент, и только для того, чтобы попить воды. В письме, поданном в в федеральный суд в марте, он заявлял о своей невиновности.

Ранее адвокаты Чантакуммана просили Техасский апелляционный суд по уголовным делам отложить казнь и провести новый тест на ДНК, однако на днях апелляционный суд отклонил их просьбу.