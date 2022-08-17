Сыктывкар, , 20:05 — REGNUM В первом полугодии 2022 года в Коми из учреждений УФСИН освободились 1336 человек, 85% из них остались жить в республике, сообщает пресс-служба ведомства.

Освобождение Цитата из х/ф «Дело было в Пенькове». реж. Станислав Ростоцкий. 1957. СССР

«За получением услуг по содействию в поиске работы обратились 176 осужденных, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, 122 из них признаны безработными в установленном законом порядке. Из них трудоустроено 60 человек, в том числе на временные работы — 17 (годом ранее их было 9) человек. Также в рамках данной программы направлены на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование — 12», — сообщил заместитель начальника УФСИН Андрей Дудников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области досрочно освободились более двухсот осужденных.