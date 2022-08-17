Москва, 17 августа, 2022, 19:59 — ИА Регнум. Суммарная задолженность по заработной плате в России в июле снизилась на 69,6 млн рублей, или на 8,7%, и по состоянию на 1 августа составила 732,1 млн рублей. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Кошелёк

По информации ведомства, из общей суммы невыплаченной заработной платы на начало августа 259,8 млн рублей (35,5%) приходилось на долги, образовавшиеся с начала 2022 года, ещё 136,3 млн рублей (18,6%) — долги, сохраняющиеся с 2021 года, 336,0 млн рублей (45,9%) — с 2020 года и ранее.

Сообщается что на 1 августа задолженность по заработной плате имели менее 1% работников обследуемых Росстатом организаций. Из них работники обрабатывающих производств составили 43,9%, строительной сферы — 14,3%, сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, а также лесозаготовок — 11,3%, добычи полезных ископаемых — 8,5%, водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов, ликвидации загрязнений — 8,4%, транспорта — 6,3%.