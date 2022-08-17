Екатеринбург, 17 августа, 2022, 19:58 — ИА Регнум. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев удивился стоимости лекарств в регионе. Это следует из его сообщения в телеграм-канале.

Лекарства

17 августа он заглянул в одну из аптек Первоуральска. «Сразу увидел на прилавке «Триазавирин». Только цена высокая. Даже выше, чем в пандемию», — говорится в сообщении.

Чиновник пообещал, что изучат этот вопрос, а перебоев с лекарствами сейчас нет. Но в случае чего на Урале есть свои фармпроизводители. «Совсем без таблеток не останемся», — резюмировал чиновник.

Добавим, в сети одной из аптек Первоуральска 17 августа «Триазавирин» стоит 1578,4 рубля. При этом 22 ноября 2020 года, то есть во время пандемии, корреспондент ИА REGNUM покупал его там же за 1778 рублей.