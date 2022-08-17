Москва, 17 августа, 2022, 20:01 — ИА Регнум. Варшава не хочет потерять территории Украины, что станет причиной применения политики двойных стандартов президентом Польши Анджеем Дудой. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 17 августа высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Польша

«Анджею Дуде, как бы он ни хотел увековечить память о своём деде, приходится в своей политике обращать внимание на мнение ультраправых частей польского общества. Он понимает, что ему жить и работать в Польше. Безусловно, Волынская резня — это преступление против польского народа, совершённое в том числе руками его деда. И от него будут продолжать требовать признать это. Он может пытаться исправить ситуацию с преклонением колена памятнику УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом Дуда осознаёт, что карта Украины не может быть им потеряна. И сегодня территориальный вопрос актуален как никогда. Он будет с этим считаться, однако им будет руководить дуализм. Дуда будет проводит политику «и нашим и вашим», ведь в его руках — медаль, у которой есть оборотная сторона», — высказал своё мнение собеседник ИА REGNUM.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Польши Анджей Дуда преклонил колено перед памятником украинским националистам на Варшавском кладбище. Затем министерство культуры Польши выразило надежду, что украинцы «рано или поздно поймут», что «часть традиций» УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и стоявших за ним националистических движений «неприемлема, достойна осуждения». Польское ведомство настаивает на том, чтобы Украина признала факт геноцида поляков во время Волынской резни в 1943 году.