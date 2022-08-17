Казань, , 19:59 — REGNUM За последние 50 лет с карты Татарии исчезли 3133 озера. О результатах инвентаризации республиканских водоемов, проведенной институтом проблем экологии и недропользования академии наук РТ, рассказал 17 августа министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

Набережная озера Кабан Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM

С его слов, на территории Татарии расположено более 36 тыс. водных объектов. Открытые водозаборы используют свыше 58% жителей республики (Казань, Челны, Нижнекамск, Иннополис).

«За последние 50 лет с карты исчезло 3133 озера. А значит, задача номер один — сберечь наши водные ресурсы для будущих поколений!» — нацелил министр.

ИА REGNUM ранее передавало, глава Татарии Рустам Минниханов считает, что недобросовестные предприятия, загрязняющие водные объекты, необходимо привлекать к ответственности, а в ряде случаев штрафовать должностные лица. Частные компании, которые не могут обеспечить работу очистных сооружений, передать государству.

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