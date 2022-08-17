Минск, , 23:34 — REGNUM Белорусской власти следует сменить пул идеологов, включив в него личностей, чьи взгляды отвечают новой политической конфигурации. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 17 августа высказал публицист Константин Двинский.

Флаг Белоруссии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Когда Белоруссия проводила многовекторную внешнюю политику, попросту говоря, балансировала между Россией и Западом, в Минске были востребованы публичные спикеры с антироссийским прошлым. Они никуда не делись. Сегодня эта публика пытается мимикрировать под общерусских патриотов, однако периодически показывают своё истинное лицо. Как, например, депутат Игорь Марзалюк. Учитывая, что многовекторность схлопнулась и Белоруссия сделала свой геополитический выбор в пользу интеграции с Россией, белорусскому руководству нужны люди, которые сформулируют новую цивилизационную парадигму и будут продвигать её в публичном пространстве» Константин Двинский

По мнению публициста, такие люди в Белоруссии есть, и они готовы к работе на идеологическом фронте, даже несмотря на то, что некоторые из них пострадали от белорусского государства. «Сейчас мяч на стороне президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он должен понять, что сохранение рядом с собой «криптосамостийников» уже нелогично и опасно для него самого», — заявил Двинский.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 января подписал Указ № 1 «Об объявлении 2022 года Годом исторической памяти». Год исторической памяти объявлен в целях формирования объективного отношения общества к историческому прошлому, сохранения и укрепления единства белорусского народа.