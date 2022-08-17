Минск, 17 августа, 2022, 23:34 — ИА Регнум. Белорусской власти следует сменить пул идеологов, включив в него личностей, чьи взгляды отвечают новой политической конфигурации. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 17 августа высказал публицистКонстантин Двинский.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Белоруссии

«Когда Белоруссия проводила многовекторную внешнюю политику, попросту говоря, балансировала между Россией и Западом, в Минске были востребованы публичные спикеры с антироссийским прошлым. Они никуда не делись. Сегодня эта публика пытается мимикрировать под общерусских патриотов, однако периодически показывают своё истинное лицо. Как, например, депутат Игорь Марзалюк. Учитывая, что многовекторность схлопнулась и Белоруссия сделала свой геополитический выбор в пользу интеграции с Россией, белорусскому руководству нужны люди, которые сформулируют новую цивилизационную парадигму и будут продвигать её в публичном пространстве» Константин Двинский

По мнению публициста, такие люди в Белоруссии есть, и они готовы к работе на идеологическом фронте, даже несмотря на то, что некоторые из них пострадали от белорусского государства. «Сейчас мяч на стороне президента БелоруссииАлександра Лукашенко. Он должен понять, что сохранение рядом с собой «криптосамостийников» уже нелогично и опасно для него самого», — заявил Двинский.

Как сообщалоИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 января подписал Указ № 1 «Об объявлении 2022 года Годом исторической памяти». Год исторической памяти объявлен в целях формирования объективного отношения общества к историческому прошлому, сохранения и укрепления единства белорусского народа.