Эксперт: Лукашенко должен избавиться от «криптосамостийников»
Минск, 17 августа, 2022, 23:34 — ИА Регнум. Белорусской власти следует сменить пул идеологов, включив в него личностей, чьи взгляды отвечают новой политической конфигурации. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 17 августа высказал публицистКонстантин Двинский.
По мнению публициста, такие люди в Белоруссии есть, и они готовы к работе на идеологическом фронте, даже несмотря на то, что некоторые из них пострадали от белорусского государства. «Сейчас мяч на стороне президента БелоруссииАлександра Лукашенко. Он должен понять, что сохранение рядом с собой «криптосамостийников» уже нелогично и опасно для него самого», — заявил Двинский.
Как сообщалоИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 января подписал Указ № 1 «Об объявлении 2022 года Годом исторической памяти». Год исторической памяти объявлен в целях формирования объективного отношения общества к историческому прошлому, сохранения и укрепления единства белорусского народа.