Вашингтон, 17 августа, 2022, 20:38 — ИА Регнум. На следующий день после принятия президентом США Джо Байденом закона о климате, налогах и здравоохранении, министр финансов Джанет Йеллен обязала налоговое управление (IRS) страны в течение шести месяцев разработать план по улучшению компьютерной системы, обслуживания клиентов и поиска новых кадров, сообщает 17 августа Associated Press.

Federalreserve Джанет Йеллен

Йеллен призвала положить конец двухуровневой налоговой системе, которая следит, выплачивает ли налоги средний класс, но часто оставляет незамеченными махинации богатых американцев.

Минфин США считает необходимым модернизировать компьютерные системы IRS и нанять новые кадры, поскольку в ближайшие десять лет налоговой службе придется обработать порядка $80 млрд, полученных от налогоплательщиков. При этом в ближайшие пять лет на пенсию планируют уйти не менее 50 тысяч сотрудников налогового управления.

Йеллен потребовала от IRS значительно улучшить обслуживание налогоплательщиков, за счет «улучшений информационно-технической системы, которая отстает на десятилетия», а также инвестировать в поиск и обучение новых сотрудников, чтобы они были способны находить богатых граждан, уклоняющихся от уплаты налогов.

Как сообщало ИА REGNUM, Джо Байден 16 августа подписал закон, предусматривающий выделение властями $430 млрд на меры по снижению инфляции, здравоохранение и борьбу с изменением климата. Документ, в числе прочих мер, предусматривает повышение налогов на крупный бизнес, что вызвало его критику со стороны республиканцев и возмущение корпоративной Америки.