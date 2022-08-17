Москва, , 19:45 — REGNUM Стоимость набора вещей и школьных принадлежностей для первоклассника в России в новом учебном году выросла на 13,91% в годовом выражении для мальчика и на 11,25% — для девочки. Об этом сообщает 17 августа Росстат.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

По расчётам ведомства, базовый «набор первоклассника», в который входят одежда и обувь, школьные и канцелярские принадлежности, обойдётся родителям в 22 298 рублей 23 копейки, если в первый класс идёт мальчик, и в 26 838 рублей 47 копеек, если речь идёт о девочке.

В Росстате отмечают, что инфляция в годовом выражении на текущий момент составляет 15,1%. «Таким образом, тренд, который статистики фиксируют четвёртый год подряд, сохранился — школьные товары дорожают медленнее, чем темпы инфляции в целом», — говорится в сообщении.

Уточняется, что при расчёте показателя Росстат отслеживает изменение цен на 13 предметов одежды и обуви. В набор для мальчика входят две пары брюк и три рубашки, в набор для девочек — три блузки, два платья и две юбки. Также в «набор первоклассника» входят спортивный костюм, две футболки, пять пар носков или гольф, три пары колготок и по одной паре обуви разного типа.

Кроме этого, в набор входят семь видов школьных учебных и канцелярских принадлежностей, в том числе пять учебников и четыре тетрадки, по пять карандашей и пять ручек, один набор фломастеров и один альбом.

Согласно данным Росстата, из школьных принадлежностей наиболее существенно подорожали за год школьные тетради — на 36,49%, шариковые авторучки — на 25,91%, альбомы для рисования — на 23,6%, графитовые карандаши — на 18,3%, школьные ранцы – на 9,62%.

В наименьшей степени выросли цены на одежду для девочек школьного возраста. Так, юбки из полушерстяных тканей подорожали на 7,75%, а блузки — на 8,88%. Среди предметов одежды для мальчиков заметно подорожали рубашки — на 16,15%, брюки из полушерстяных тканей — на 13,13%.