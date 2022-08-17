Москва, 17 августа, 2022, 19:43 — ИА Регнум. В России зарегистрирована первая вакцина для профилактики гепатита В под названием «Сай-Би-Вак». Об этом сегодня, 17 августа, сообщает пресс-служба «Роснано».

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Вакцина была разработана компанией «Фармсинтез», основным акционером которой является «Роснано». Вакцина появится у инфекционистов уже до конца 2022 года.

Разработчики утверждают, что «Сай-Би-Вак» способствует формированию более мощного противовирусного иммунитета, что вдвое снижает вероятность заболевания острым и хроническим гепатитом В.

По оценкам «Фармсинтеза», потребность российского фармрынка в новой вакцине может составить более 300 тысяч доз в год. Пилотная поставка препарата составит 80 тысяч доз.