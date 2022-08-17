Вашингтон, , 21:21 — REGNUM В Сеть опубликовали дебютный тизер сериала Тима Бёртона «Уэнсдей». Об этом сообщил портал Polygon 17 августа.

Дженна Ортега в сериале «Уэнсдей» Тима Бёртона Цитата из тизера

В ролике Уэнсдей Аддамс выпускает пираний в бассейн с учениками школы, чтобы отомстить за издевательства над своим братом. Вскоре родители девушки отправляют её в академию «Невермор», где когда-то произошло их знакомство. Премьера шоу намечена на осень 2022 года.

Напомним, «Уэнсдей» станет дебютом для Тима Бёртона в качестве шоураннера игрового телевизионного проекта. Главные роли в сериале исполнят Дженна Ортега, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман и Исаак Ордонез.

Читайте ранее в этом сюжете: Marvel была недовольна Оуэном Уилсоном из-за раскрытия деталей «Локи»