17 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 21:20 — REGNUM Прогноз Министерства экономического развития РФ, согласно которому уже в 2024 и 2025 годах стоит ожидать роста российской экономики на 3,7% и 2,6% соответственно, а валовой внутренний продукт России в 2022 году снизится до 4,2% с 7,8%, прогнозируемых в мае 2022 года, стал поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 17 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Экономика России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Стоит отметить, что самые негативные сценарии, которые предвещали России западные злопыхатели, обошли нашу державу стороной. При этом руководство не побоялось начать специальную военную операцию на Украине в условиях самых жёстких за всю историю санкций, а ведь это ещё более тяжёлое испытание для экономики страны, нежели внешние ограничения.

Несмотря на все сложности, российская экономика не только не собирается ложиться в гроб, скорее даже наоборот, она получила живительный адреналиновый эликсир, позволяющий ей перепрыгивать сумасшедшие препятствия и оставлять своих конкурентов далеко позади. Причём, если судить по энергетическому или продовольственному рынкам, то Россия обогнала всех ещё на старте.

«Надо всё-таки учитывать наличие санкций, бесследно они пройти не могут, хоть и не влияют так сильно, как Запад бы этого хотел. Я уверен, что мы справимся», — пишет Глеб Д.

Многие пользователи отметили, что ситуация в экономике сумела выправиться, в том числе и за счёт терпеливости российского гражданина, который верит, что руководство нашей страны понимает, что оно делает.

«Постепенно всё наладится и российская экономика вырастет за счёт присоединения части Украины», — уверена Анастасия О.

«В отличие от остального мира, мы в России отталкиваемся от дна, другие же наоборот, только готовятся достичь худшего. У нас перспективы невероятные. Ещё чуть-чуть осталось», — уверяет Мария Н.

Рубль © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы уверены, что уже скоро мы не только отвоюем свои предыдущие позиции в мировой экономике, но и сумеем забраться на ранее недостижимую для нас высоту.

«Здесь важно не то, что экономика восстановится, а то, что при этом мы накопим новые компетенции, начав выпускать сами многое из того, что раньше завозили из Европы. Качество экономики изменится. Ниже будет зависимость от западных товаров и валют. И это повлияет и на многие другие страны. У нас ведь изменится структура внешнеторговых партнёров», — отмечает Евгений М.

Часть людей уверена, что вскоре каждый российский житель сможет почувствовать на себе позитивные изменения экономической ситуации в государстве.

«Думаю, что у России наконец-то появился шанс обрести долгожданное стабильное благополучие, а не вот эти вот все «американские горки», — написал Андрей Т.

Нашлись и те, кто уверен, что власти Российской Федерации работают исключительно на благо нашего народа.

«У российского руководства нет иного выбора, кроме как поднимать внутреннее производство и вливать деньги в развитие страны. Раньше можно было устраивать бесконечное «купи-продай» с Западом, но теперь это в прошлом. Больше некому наших хапуг искушать. Пора заставить их на благо Родины трудиться», — поделился своим мнением Иван Е.

Напомним, 17 августа РБК опубликовало материал, согласно которому Министерство экономического развития РФ улучшило прогнозы по ключевым показателям российской экономики, отметив, что уже в 2024 и 2025 годах стоит ожидать роста на 3,7% и 2,6% соответственно, а валовой внутренний продукт России в 2022 году снизится до 4,2% с 7,8%, прогнозируемых в мае 2022 года.