Брюссель, 17 августа, 2022, 23:25 — ИА Регнум. Для Сербии главная задача — сохранить мир в Косово и Метохии, в чем KFOR (международные силы под командованием НАТО — ИА REGNUM) играют главную роль. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 17 августа после встречи с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

Predsednik.rs Александр Вучич и Йенс Столтенберг

Вучич отметил, что сербские власти в своей политике по отношению к Косово и Метохии будут придерживаться международного права, резолюции ООН, хартии ООН, Брюссельского соглашения и «всех тех документов, которые были подписаны».

Президент Сербии особо подчеркнул, что сербская армия и полиция во время последнего инцидента на севере Косово и Метохии 31 июля ни разу не переходила административную линию между центральной Сербией и южным краем, и что албанские СМИ, которые писали, что сербская армия нарушила международное право и пересекла административную линию, «соврали так же, как врут и обо всем другом».

Вучич также заявил, что Сербия останется военно нейтральной страной, которая при этом будет укреплять сотрудничество с НАТО.

«У нас есть своя история, которая не является простой, но мы желаем и впредь укреплять сотрудничество с KFOR и НАТО и хотим избежать любой эскалации конфликта (в Косово и Метохии — ИА REGNUM)», — рассказал Вучич.

Напомним, что в конце июля на севере Косово и Метохии возник очередной кризис из-за намерения Приштины запретить использование сербских документов и автомобильных номеров на территории сепаратистского образования.