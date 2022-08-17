Смоленск, 17 августа 2022, 19:34 — REGNUM Некоторые жители Смоленской области, находящиеся в запасе, получили повестки в военкомат. Это является частью плановой тренировки с контрольным оповещением заявили сегодня, 17 августа в пресс-службе администрации области.
В администрации отметили, что такие проверочные процедуры — обычное дело, они проходят регулярно. Власти должны убедиться, что системы оповещения, в том числе о призыве на воинскую службу — работают. При этом в администрации допускают, что в связи с проведением специальной военной операции для некоторых граждан такие повестки могли стать неожиданностью.