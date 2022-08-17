Смоленск, 17 августа, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Некоторые жители Смоленской области, находящиеся в запасе, получили повестки в военкомат. Это является частью плановой тренировки с контрольным оповещением, заявили сегодня, 17 августа в пресс-службе администрации области.

Александр Полегенько ИА REGNUM Медкомиссия в военкомате

В администрации отметили, что такие проверочные процедуры — обычное дело, они проходят регулярно. Власти должны убедиться, что системы оповещения, в том числе о призыве на воинскую службу, работают. При этом в администрации допускают, что в связи с проведением специальной военной операции для некоторых граждан такие повестки могли стать неожиданностью.

«Это просто регулярная, плановая процедура, которая периодически происходит, но сейчас, в условиях специальной военной операции, люди могли напугаться. Поэтому военный комиссариат Смоленской области специально проанонсировал, что это просто рядовая тренировка, где рассказывают и показывают, как работают штабы и пункты приема», — заявили в администрации Смоленской области.