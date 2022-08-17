Пенза, , 19:36 — REGNUM Решением суда бывшего сенатора от Пензенской области Владимира Едалова оштрафовали на 100 тыс. рублей за мошенничество при получении выплат. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Суд ИА REGNUM

По данным ведомства, Пенсионному фонду России по Пензенской области был причинен ущерб в размере 1,87 млн рублей, который Едаловым возмещен в полном объеме.

«Установлено, что Едалов В. Ф. незаконно получал дополнительные выплаты к пенсии как бывший член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации», — цитирует управление «Интерфакс-Поволжье».

С 2015 по 2021 годы Едалов получал доплаты к пенсии как бывший сенатор. В 2016 году он был назначен на пост главы администрации Сосновоборского района и должен был перестать получать доплаты, но не сообщил в ПФР о новом трудоустройстве и продолжал незаконно получать пенсию.

С апреля 2013 по сентябрь 2015 года он являлся членом верхней палаты российского парламента от исполнительного органа власти, а до этого занимал должности в правительстве Пензенской области.

ИА REGNUM напоминает, на территории Пензенской области за 2021 год большинство выявленных преступлений составляли факты мошенничества, присвоения вверенного имущества, дачи и получения взяток. Также в числе выявленных преступлений — факты мошенничества при получении выплат, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, посредничество во взяточничестве, служебный подлог.

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