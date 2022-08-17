Мариуполь, ДНР, 17 августа 2022, 19:31 — REGNUM Между Россией и ДНР открылось паромное сообщение, сообщает 17 августа Донецкое агентство новостей. Первый паром прошёл с Кубани в Мариуполь.
Из города Ейска (Краснодарский край) прибыл в морской порт Мариуполя паром «Лаврентий». Протяжённость его маршрута составила примерно 80 км, в пути судно находилось около семи часов.
Моряки сообщили, что паром, в соответствии с планами Минобороны РФ, совершил плановый переход. Судно шло отлично, «не штормило».
Напомним, Мариуполь в ходе спецоперации ВС РФ на Украине был окончательно освобождён от украинских боевиков 20 мая.
Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны показало последнюю группу пленных с «Азовстали». Видео