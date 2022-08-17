Йошкар-Ола, , 19:26 — REGNUM Пожар, который начался в Воротынском районе Нижегородской области, перешел границу Марий Эл. По словам главы минприроды республики Алексея Киселева, площадь пожара в Юринском районе региона на данный момент составляет 300 гектаров, сообщает пресс-служба правительства Марий Эл.

Лесной пожар в Марий Эл с вертолета Пресс-служба правительства Марий Эл

Глава ведомства подчеркнул, что в настоящее время для противостояния пожару была создана минерализованная полоса, протяженностью 25 километров и производится встречный отжиг. Он заверил, что ситуация контролируемая, а дополнительных сил и средств не требуется.

«Особенность противодействия пожару состоит в том, что мы цепляемся за одну опорную полосу, нам не нужно побеждать многими тысячами людей. Тактика очень простая: разведка, бульдозер, очистка, отжиг, контроль», — рассказал Киселев.

Он добавил, что ночью пожар немного стихает из-за значительного падения температуры воздуха, горение возобновляется с новой силой примерно в 10–11 часов утра.

Также Киселев отметил, что с 15 августа на тушении пожара работают специалисты Авиалесоохраны, сотрудники министерства, Юринского лесничества и арендаторы леса общей численностью 40 человек и 21 единица техники. Прибыла группа добровольцев Юринского и Горномарийского районов в составе 59 человек. Дважды в сутки вылетает самолет, контролируя работу по тушению пожара, также применяются два беспилотника минприроды Марий Эл.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, лесной пожар в Воротынском районе Нижегородской области начался еще 11 августа. По данным областного минлесхоза на 16 августа, площадь пожара составляла 2,8 тыс. гектаров, из которых 920 гектаров являются болотом. Накануне практически на всей территории Нижнего Новгорода жители ощущали запах гари и наблюдали смог. По данным управления МЧС, задымление возникло в связи с изменением направления ветра — воздушные массы движутся со стороны Воротынского района, а также крупного пожара на Бору 16 августа.

На утро 17 августа наблюдалось задымление в девяти муниципальных образованиях Нижегородской области, включая Нижний Новгород, Бор, Дзержинск и Чкаловск.

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Напомним, годом ранее ситуация с лесными пожарами развивалась по аналогичному сценарию. Огонь из Мордовского заповедника имени Петра Смидовича перешел на территорию Нижегородской области, приближаясь к ЗАТО Саров. Возгорание ликвидировали около месяца.

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