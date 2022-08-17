Вашингтон, 17 августа, 2022, 20:11 — ИА Регнум. Владельцы американских аптечных компаний CVC, Walmart и Walgreens согласились выплатить в общей сложности около $650 млн для урегулирования исков, связанных с опиоидным кризисом в штате Огайо, сообщает 17 августа Reuters.

Красные таблетки

Постановление по делу о разжигании опиоидной эпидемии в Огайо вынесено по итогам первого судебного разбирательства. В ноябре 2021 года суд присяжных в федеральном суде штата заявил, что вышеупомянутые аптечные сети сверх нормы заполнили рынок болеутоляющими таблетками, многие из которых попадали на черный рынок.

Напомним, в США органами штатов и местного самоуправления было подано более 3300 исков к компаниям, обвиняемым в причастности к опиоидному кризису, который привел к полумиллиону смертей от передозировки за период с 1999 по 2019 год.