Ростов-на-Дону, , 19:23 — REGNUM Министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян связал низкую посещаемость стадиона «Ростов Арена» во время футбольных матчей с пандемией.

«Мы отучили людей ходить на спортивные сооружения во время пандемии. И я думаю, что это главная причина. Люди научились заниматься онлайн или на природе, сознание немного поменялось. <…> Совсем мизерную долю сыграл Fan ID», — сказал Аракелян журналистам.

ИА REGNUM напоминает, что после введения Fan ID посещаемость стадиона «Ростов Арена» стала мизерной. Антирекорд был установлен 7 августа, когда на матч «Ростов» — «Оренбург» пришли менее 5 тыс. болельщиков.

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