Владимир, , 19:23 — REGNUM Во Владимирской области утверждена единовременная выплата для поддержки граждан, пребывавших в запасе и заключивших краткосрочный контракт о прохождении военной службы в период проведения специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующий указ 16 августа подписал врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев.

СВО в Донбассе Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Жители Владимирской области, пребывающие в запасе и заключившие с 1 июля по 31 декабря 2022 года краткосрочный контракт о прохождении военной службы в ходе СВО, получат по 100 тысяч рублей из областного бюджета.

Выплаты могут получить только жители Владимирской области, не воспользовавшиеся аналогичной мерой поддержки в других регионах. Если контракт на военную службу будет расторгнут или не выполнен, деньги подлежат возврату в бюджет.