Вашингтон, , 21:20 — REGNUM Известный американский рэпер Snoop Dogg (Келвин Кордозар Бродус-младший) запустил производство авторских сухих завтраков под брендом Snoop Loopz. Об этом 17 августа сообщил его коллега Master P (Перси Роберт Миллер) на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Snoop Dogg Цитата из клипа на песню Snoop Dogg

Как отметил партнёр музыканта, в продаже теперь имеются безглютеновые кукурузные колечки с ягодным вкусом, а также авторский зефир маршмеллоу. Примечательно, что ранее Snoop Dogg уже запускал производство собственных продуктов питания под маркой Momma Snoop, куда вошли различные крупы и сиропы.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Eminem, Dr. Dre и Snoop Dogg намекнули на скорый выход их трека. Музыканты опубликовали совместное фото из студии звукозаписи, тем самым спровоцировав слухи о сотрудничестве.

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