Троицк, Челябинская область, 17 августа, 2022, 19:14 — ИА Регнум. Глава СКР Александр Бастрыкин ждёт от подчинённых доклада по уголовному делу о причинении двухлетней девочки тяжкого вреда, повлекшего её гибель. Об этом 17 августа сообщает Следственный комитет.

Sledcom.ru Следственный комитет

От руководителя областного управления СК Петра Решетникова он ожидает информации о комплексе проведённых по уголовному делу следственных действий и о собранной доказательственной базе.

А Главному следственному управлению СКР направлено поручение подготовить документы для обращения к Генпрокурору России Игорю Краснову о необходимости обжалования этого приговора.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля во время ссоры с сожительницей пьяный гражданин случайно зарезал двухлетнюю девочку, которая была на руках у женщины. Обвинители вменили ему умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть ребёнка по неосторожности и запросило для него 12 лет колонии. Но суд переквалифицировал обвинение на причинение смерти по неосторожности и назначил ему полтора года лишения свободы.