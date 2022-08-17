Москва, , 19:14 — REGNUM Потребительские цены в России за неделю со 2 по 8 августа снизились в среднем на 0,13%. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Инфляция Иван Шилов © ИА REGNUM

За период сначала августа потребительские цены, по оценке ведомства, снизились на 0,23%, а инфляция с начала текущего года замедлилась до 10,72%

Согласно данным Росстата, за неделю в среднем по стране снизились цены на пшено — на 1,1%, гречневую крупу — на 0,7%, рис и соль – на 0,5%, пшеничную муку – на 0,4%, полукопченые и варено-копченые колбасы и сливочное масло – на 0,3%, мясо кур, подсолнечное масло, стерилизованное молоко, творог и водку – на 0,2%, говядину, шоколадные конфеты и черный чай – на 0,1%.

Одновременно с этим сахар-песок подорожал на 0,7%, сычужные сыры — на 0,4%, свинина и вермишель — на 0,3%, сосиски и сардельки, мороженая рыба, пастеризованное молоко и куриные яйца – на 0,2%, баранина, сметана, ржаной хлеб, макаронные изделия и печенье – на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 3,6%. В том числе огурцы стали дешевле на 6,4%, свекла — на 6%, картофель — на 5,4%, морковь – на 5,3%, белокочанная капуста – на 5%, помидоры – на 4,2%, бананы – на 2,8%, репчатый лук – на 2,7%, яблоки – на 1,6%.

Зафиксирован рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, зубные пасты подорожали на 0,3%, спички — на 0,2%, стиральные порошки, пеленки для новорожденных, женские гигиенические прокладки, сухие корма для домашних животных — на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин, по данным Росстата, за неделю в среднем не изменились, а цены на дизельное топливо выросли на 0,1%.

Отметим, что недельная дефляция в России фиксируется уже шестую неделю подряд. Так, в предыдущую неделю потребительские цены снизились в среднем на 0,08%, за неделю до этого — на 0,14%, ещё неделей ранее — на 0,08%.