Астрахань, 17 августа, 2022, 19:12 — ИА Регнум. В Астрахани 17 августа простились с 22-летним волонтёром Георгием Шерстюковым, погибшем в городе Шахтёрске в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Пресс-служба правительства Астраханской области 22-летний волонтёр Георгий Шерстюков погиб в ДНР

Георгий Шерстюков вместе с волонтёрами Александром Ховрико и Александром Матвеевым 4 июля отправился в ДНР с мирной гуманитарной миссией. 10 июля он погиб при ракетном обстреле Шахтёрска. Двое товарищей Шерстюкова числятся пропавшими без вести.

Георгий Шерстюков был членом Атаманского станичного общества Астраханского окружного казачьего общества и атаманом молодежной казачьей организации «Астраханцы», атаманом межрегиональной организации «Союз казачьей молодежи Всевеликого войска Донского», занимался военно-патриотическим воспитанием молодёжи, волонтёрской деятельностью.

Шерстюкова похоронили на Новом Трусовском кладбище. Его имя будет носить новый взвод казачьего кадетского корпуса имени атамана И. А. Бирюкова.