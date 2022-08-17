Энергодар, Украина, 17 августа, 2022, 19:10 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины ведут массированный обстрел города Энергодара в Запорожской области. Об этом сегодня, 17 августа, сообщает военно-гражданская администрация города.

Федя Кузнецов Энергодар

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«Вооруженные формирования киевского режима открыли массированный огонь по району города Энергодара», — сообщили в ВГА.

Власти призывают жителей города переместиться в безопасные места.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Энергодаре были схвачены два наводчика артиллерии ВСУ. Оба оказались сотрудниками Запорожской атомной электростанции.